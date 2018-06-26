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Körfez Tırmanma Yarışı 21-22 Temmuz’da…

KOSDER (Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü)’in klasikleri arasında yer alan Tırmanma Yarışı, bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Her yıl düzenli olarak yapılan yarışlar için hazırlıklar başlıyor.