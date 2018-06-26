KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın, seçim sonrasında hareketlendiklerini dile getirerek. Kartepe çevresinde yapılacak yarışlar için zemin araştırmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yarışlar ilgili bilgiler, kulübün web adresi www.kosder.org.tr adresinden alınabiliyor. Yine kulübün Kemalpaşa Mah. Gümrükçüler Cad. Fazlıoğlu İş Mrk. No: 13 Kat : 5 Daire : 69 İzmit / KOCAELİ adresinden ve kulübün 0262 323 41 00, 0262 323 43 00 (fax) numaralarından bilgi alınabiliyor.
Bugün 14:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:06 TSİ )
Körfez Tırmanma Yarışı 21-22 Temmuz’da…
KOSDER (Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü)’in klasikleri arasında yer alan Tırmanma Yarışı, bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Her yıl düzenli olarak yapılan yarışlar için hazırlıklar başlıyor.
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Bugün 14:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz