U-11’de son viraj…

Kocaeli’nde devam eden tem resmi futbol ligi olan U11 Futbol Ligi’nde yarın yine yoğun bir gün yaşanacak. Takımlar artık son viraja girerken, her maçın ayrı bir önemi ve değeri var.

Program şöyle…

A-YENİ KOCAELİ-İ. YILDIZ 17.30 MEHMET ALİ KAĞITÇI 1

A-İZMİT FK-KOCAELİ 17.30 MEHMET ALİ KAĞITÇI 2

A-İLİMTEPE G.B.-YAVUZ 18.40 MEHMET ALİ KAĞITÇI 1

A-ÇAMLITEPE-İ.Y.KAPTAN 18.40 MEHMET ALİ KAĞITÇI 2

B-YENİŞEHİR YENİDOĞAN 15:10 MEHMET ALİ KAĞITÇI 1

B-İZMİT G.B.-BLD.DERİNCE 15:10 MEHMET ALİ KAĞITÇI 2

B-MERT-İLİMTEPE FK 16.20 MEHMET ALİ KAĞITÇI 1

B-KOC. GENÇ-KÖRFEZ G.B 15.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

C-DERİNCE G.B.-K.B.H.YILDIZ 14.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI 1

C-DERİNCE BİRLİK-H.H.ŞAFAK 14.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI 2

C-İZMİT B.-KOC.1937 SEKA 16.20 MEHMET ALİ KAĞITÇI 2

E-ANA. YENİKÖY-KULLAR 15.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-BAŞİSKELE B.-ARSL. B. 16.15 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

E-KARTEPE BLD.-ŞİRİN 16.15 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2