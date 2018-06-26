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Bugün 14:05 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:08 TSİ )

U-11’de son viraj…

Kocaeli’nde devam eden tem resmi futbol ligi olan U11 Futbol Ligi’nde yarın yine yoğun bir gün yaşanacak.

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Kocaeli’nde devam eden tem resmi futbol ligi olan U11 Futbol Ligi’nde yarın yine yoğun bir gün yaşanacak. Takımlar artık son viraja girerken, her maçın ayrı bir önemi ve değeri var.

Program şöyle…

A-YENİ KOCAELİ-İ. YILDIZ             17.30     MEHMET ALİ KAĞITÇI  1

A-İZMİT FK-KOCAELİ                     17.30     MEHMET ALİ KAĞITÇI  2

A-İLİMTEPE G.B.-YAVUZ                18.40     MEHMET ALİ KAĞITÇI  1

A-ÇAMLITEPE-İ.Y.KAPTAN            18.40     MEHMET ALİ KAĞITÇI  2

B-YENİŞEHİR      YENİDOĞAN      15:10     MEHMET ALİ KAĞITÇI  1

B-İZMİT G.B.-BLD.DERİNCE          15:10     MEHMET ALİ KAĞITÇI  2

B-MERT-İLİMTEPE FK                    16.20     MEHMET ALİ KAĞITÇI  1

B-KOC. GENÇ-KÖRFEZ G.B          15.00     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

C-DERİNCE G.B.-K.B.H.YILDIZ      14.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI  1

C-DERİNCE BİRLİK-H.H.ŞAFAK     14.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI  2

C-İZMİT B.-KOC.1937 SEKA           16.20     MEHMET ALİ KAĞITÇI  2

E-ANA. YENİKÖY-KULLAR             15.00     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-BAŞİSKELE B.-ARSL. B.              16.15     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

E-KARTEPE BLD.-ŞİRİN                 16.15     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

Bugün 14:05 TSİ - Spor

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