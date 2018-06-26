Kentimizin önemli Karate-Do antrenörlerinden Hüseyin Karal’ın babası vefat etti. İzmit Bağçeşme Orhan Camii’nde ikindi namazını müteakip kaldırılan cenaze, Bağçeşme’ye defnedildi.
Bugün 14:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Karate antrenörü Karal’ın babası vefat etti…
Kentimizin önemli Karate-Do antrenörlerinden Hüseyin Karal’ın babası vefat etti.
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Bugün 14:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz