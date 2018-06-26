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Yusuf Uzuner’in torunu da futbolcu olmak istiyor

Bir zamanlar Süper Lig’in efsane futbolcularından teknik direktör Yusuf Uzuner’in torunu da, dedesinin ve babasının izinden gidiyor.

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Bir zamanlar Süper Lig’in efsane futbolcularından teknik direktör Yusuf Uzuner’in torunu da, dedesinin ve babasının izinden gidiyor. Babası ve kardeşi Hamza gibi futbolcu olmak isteyen, ancak tercihini beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlükten yana kullanan Burak Uzuner’in oğlu Yaser Uzuner, babasının yanından bir an bile ayrılmıyor. Burak Uzuner “Üçüncü kuşak bir Uzuner daha geliyor. Ailece hepimiz futbolcu olduk. Sanırım oğlum da inşallah bu yolda gidiyor. Yetenekli” dedi.

Bugün 14:08 TSİ - Spor

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