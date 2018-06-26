Bir zamanlar Süper Lig’in efsane futbolcularından teknik direktör Yusuf Uzuner’in torunu da, dedesinin ve babasının izinden gidiyor. Babası ve kardeşi Hamza gibi futbolcu olmak isteyen, ancak tercihini beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlükten yana kullanan Burak Uzuner’in oğlu Yaser Uzuner, babasının yanından bir an bile ayrılmıyor. Burak Uzuner “Üçüncü kuşak bir Uzuner daha geliyor. Ailece hepimiz futbolcu olduk. Sanırım oğlum da inşallah bu yolda gidiyor. Yetenekli” dedi.
Bugün 14:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Yusuf Uzuner’in torunu da futbolcu olmak istiyor
Bir zamanlar Süper Lig’in efsane futbolcularından teknik direktör Yusuf Uzuner’in torunu da, dedesinin ve babasının izinden gidiyor.
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Bugün 14:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz