Geçtiğimiz günlerde TFF 3.Lig ekiplerinden Baysal İnşaat Düzyurtspor’u bünyesine katan Hekimoğlu Döküm Sanayi kulübün ismini belirledi. Daha önce kulübün ismini Trabzon FK olarak belirleyen yetkililer son kararı Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü olarak verdi. Değişim kararıyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, ilk etapta ismi Trabzon Futbol Kulübü olarak düşündüklerini ancak Trabzonspor'a benzediği için Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü isminde karar kıldıklarını söyledi.
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Trabzon Düzyurt’un ismi değişti! |Rakiplerimizden haberler
Geçtiğimiz günlerde TFF 3.Lig ekiplerinden Baysal İnşaat Düzyurtspor’u bünyesine katan Hekimoğlu Döküm Sanayi kulübün ismini belirledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz