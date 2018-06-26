Arsin’i kullanıp kenara attılar… | Rakiplerimizden haberler

Bir yıllık aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen Arsinspor’da, yönetimin toplu istifa kararı aldığı öğrenildi. Kötü bir sezonun ardından bir alt lige gerileyen Sarı-Siyahlılarda istifaların ardı ardına geldiği belirtildi. Başta Başkan Kamil Ustaömer olmak üzere yönetimin tamamının istifa ettiği duyuruldu. Arsinspor taraftarları yaşanan bu gelişmelerin ardından “Arsinspor’u kümeden 3. Lig’e çıkardılar, şimdide düşürüp bırakıp gittiler. Bu takım sahipsiz değildir” şeklinde tepki gösterdi.