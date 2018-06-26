Bir yıllık aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen Arsinspor’da, yönetimin toplu istifa kararı aldığı öğrenildi. Kötü bir sezonun ardından bir alt lige gerileyen Sarı-Siyahlılarda istifaların ardı ardına geldiği belirtildi. Başta Başkan Kamil Ustaömer olmak üzere yönetimin tamamının istifa ettiği duyuruldu. Arsinspor taraftarları yaşanan bu gelişmelerin ardından “Arsinspor’u kümeden 3. Lig’e çıkardılar, şimdide düşürüp bırakıp gittiler. Bu takım sahipsiz değildir” şeklinde tepki gösterdi.
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Arsin’i kullanıp kenara attılar… | Rakiplerimizden haberler
Bir yıllık aradan sonra Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen Arsinspor’da, yönetimin toplu istifa kararı aldığı öğrenildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:11 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz