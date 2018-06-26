Bandırma ile Balıkesir birleşme yolunda | Rakiplerimizden haberler

Barış Manço Kültür Merkezinde yapılan genel kurul, divan heyetinin seçimi ile başladı. Divan başkanlığına Selçuk Kaban, üyeliklere Mehmet Aslan ve Hüseyin Koçyiğit seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından denetleme ve faaliyet raporları okunarak oy çokluğu ile ibra edildi. Denetleme raporlarına göre Bandırmaspor Kulübü'nün resmi borcu 12 Milyon TL olarak açıklandı. Yeni bütçe de 13 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Başkan Karlahan “Balıkesirspor ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” dedi.