Samsun, Canberk Dilaver'i kaptı… | Rakiplerimizden haberler

Darıca’nın muhtemel rakiplerinden TFF 2. Lig takımı Samsunspor, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Samsunspor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak kulübün alt yapısından yetişen ve bonservisi Göztepe’de bulunan Canberk Dilaver ile anlaşmaya vardı. Göztepe ile yollarını ayıran Canberk Dilaver, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan törende kendisini 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.