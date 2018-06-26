Darıca’nın muhtemel rakiplerinden TFF 2. Lig takımı Samsunspor, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Samsunspor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak kulübün alt yapısından yetişen ve bonservisi Göztepe’de bulunan Canberk Dilaver ile anlaşmaya vardı. Göztepe ile yollarını ayıran Canberk Dilaver, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan törende kendisini 3 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Bugün 14:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:19 TSİ )
Samsun, Canberk Dilaver'i kaptı… | Rakiplerimizden haberler
Darıca’nın muhtemel rakiplerinden TFF 2. Lig takımı Samsunspor, Canberk Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Bugün 14:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz