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Emine Zeybek MÜSİAD’daki görevini Hicran Bozkurt’a devretti

MÜSİAD Kocaeli Kadın Çalışma Kurulu Başkanı olan Emine Zeybek görevini Kocaeli MÜSİAD üye ilişkileri komisyonu başkanı Hicran Bozkurtta devretti.

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27. dönem milletvekili seçimlerinde AKP listesinden milletvekili seçilen Av. Emine Zeybek MÜSİAD’daki görevinden de ayrıldı. Zeybek MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığı görevini, üye ilişkileri komisyonu başkanı Hicran Bozkurt’a devretti. Zeybek devir teslim için organize edilen programa katıldı. MÜSİAD da yapılan toplantıda konuşan Zeybek, "Milletvekilliği görevi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığım görevimi üstlenen Hicran Bozkurt’a başarılar diliyorum” dedi. Hicran Bozkurt’ta, milletvekili seçilen Emine Zeybek’e başarılar diledi.

HİCRAN BOZKURT KİMDİR?

Hicran Bozkurt 1975 Ankara doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Bozkurt 1997 yılından beri ABM Mühendislik Firmasının yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Halen Marmara İş Sağlığı Güvenliği Ve Test Türk AŞ de kurucu yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyor. 1 kız çocuğu annesi olan Hicran Bozkurt 2015 yılında Kocaeli'de yılın iş kadını seçilmiştir.

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