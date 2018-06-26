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Yorucu bir sezonu geride bırakan Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa: Kimsenin gözünün yaşına bakmam…

Haftada 350 maç, yılda 70 bin maç… Dile olay… Bu maçların üstesinden gelen Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, sahaya çıkmayanlarla ilgili, gelecek sezon cezaların kesinlikle uygulanacağını belirterek “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi.

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Her takımın sahaya çıkmak için heyecanla hazırlandığını, bin bir meşakkatle sahaya çıktıklarını söyleyen Mithat Ağa, “Çocuklar da büyük bir sevinçle formalarını giyip sahaya çıkıyor ama rakipleri bulamıyor. Bu son derece kötü bir şey. Etik değil. Emek hırsızlığıdır. Herkes mağdur oluyor. Hiçbir futbolcu, antrenör, yönetici, başkan, taraftar, hükmen kazanmaktan mutlu olmaz. Geçen yıl rakiplerini de bizleri dem mağdur eden takımları bir kenara yazdım. Kesinlikle cezaları uygulayacağız” dedi.

TATİL SÜREMİZ KISA…

Seçimlerden sonra bir çay içme fırsatı bulup bunu en yakın arkadaşı Ersin Karaş ile değerlendiren Ağa, “Tatilimiz kısa. Bir ay sonra hareketlilik başlar. Tertip komite toplantıları, fikstür çekimleri derken Eylül ayını buluruz ve ligler başlar. Bu tatil süresini ailemle baş başa geçirmek istiyorum. Tabii telefonlarımız rahat durursa… Ben telefonumu kesinlikle kapatmıyorum. 24 saat açık. Bu işi gönüllü olarak yapıyorum ve kimsenin de zorladığı yok. Ama başarılı sonuçlar olunca da, yorgunluğumu unutuyorum” dedi.

Bugün 14:32 TSİ - Spor

Muhabir Hakan Yağcıoğlu

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