Başiskele Vezirçiftliği Mahallesinde kanalizasyon ve rögarlardan gelen kimyasal madde kokularına tepki gösteren mahalle sakinleri bir araya gelerek açıklama yaptı. Bölgede kurlu bulunan fabrikaların çevreye verdikleri zararların ortadan kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri adına konuşan Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe ise “Mahallede Cumartesi gününden itibaren koku olduğu ihbarı geldi. Büyükşehir Belediye Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Çevre İl Müdürlüğü, İSU Başiskele Müdürlüğü ve AFAD ekipleri 1 gün önce gelerek incelemelerde bulundular. Kanalizasyona şiddetli koku veren solvent benzeri yağlı bir asit türü olduğu tahmin ediliyor. Bununla ilgili Başiskele İSU Müdürlüğü tarafından 4 gündür, yoğun çalışma yapıyor. Kednilerine teşekkür ediyoruz. Ancak kimyasal koku yine de gelmeye devam ediyor” dedi.

Çevreye zarar veren fabrikalar kapatılsın

Lavobo bacalarından koku evlere yayıldı. İş yerlerinde esnaflar kokudan duramıyor. Bölgede geçen yıl da aynı zamanlarda Kilez Deresine yine aynı şekilde dökülmüştü. İSU, sudan numune alıp laboratuvara götürdü. Diğer mahallelerden de benzer şikayetler gelmeye devam ediyor. Mahallemizde şuanda 4 bin kişi yaşıyor ama gündüz nüfusumuz 50 bin civarında oluyor. Biz mahalle sakinleri olarak fabrikaların bu bölgeden taşınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu. Bölgede esnaflık yapan Nadim Özbaş ise “43 yıllık esnafım, 80 yaşındayım. Bu bölgede yaşıyoruz. Geri dönüşüm fabrikalarını istemiyoruz. Lavabolardan koku geliyor. Bu sürekli oluyor. Olduğumuz yerde duramıyoruz. Yetkililerin konuya el atmasını bekliyoruz” dedi.