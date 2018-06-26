Hakan Akyıldız başkanlığa getirildi. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın da hazır bulunduğu kongrede yönetim kurulu, oy birliğiyle Hakan Akyıldız’ı başkan olarak seçti. Celal Güreşen, Selçuk Baysal, Şaban Eraslan, Serkan Garan, Akın Ziya Ünal, Tanju Taner Dönmez de yönetim kuruluna seçildi. Kocaelisporlu eski milli ve efsane futbolcularımızdan Yalçın Kıldıran ve Onur Ak ile ve spor duayeni Osman Turan da takıma destek için kongrede hazır bulundu.
Bugün 14:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:51 TSİ )
Hoş geldin Amputespor!
Kentimizde ilk kez kurulan ve önemli bir eksiği giderilen Ampute Engelliler Kulübü’nün ilk olağan genel kongresi yapıldı.
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Bugün 14:50 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz