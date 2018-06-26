Hoş geldin Amputespor!

Hakan Akyıldız başkanlığa getirildi. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın da hazır bulunduğu kongrede yönetim kurulu, oy birliğiyle Hakan Akyıldız’ı başkan olarak seçti. Celal Güreşen, Selçuk Baysal, Şaban Eraslan, Serkan Garan, Akın Ziya Ünal, Tanju Taner Dönmez de yönetim kuruluna seçildi. Kocaelisporlu eski milli ve efsane futbolcularımızdan Yalçın Kıldıran ve Onur Ak ile ve spor duayeni Osman Turan da takıma destek için kongrede hazır bulundu.