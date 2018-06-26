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Haydi Sanat Okulu’na basketbol öğrenmeye!

İzmit Belediye Spor Kulübü bünyesinde açılan basketbol okulunda bu yıl da çocuklar basketbol öğrenecek.

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İzmit Endüstri Meslek Lisesi (sanat okulu) Spor Salonu’ndaki basketbol yaz okulu kayıtları devam ediyor. Yyetkililer “ 7-16 yaş arası çocuklara özel olarak açılan basketbol yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler hafta için 10.00-15.00 saatleri arasında Endüstri Meslek Lisesi Salonu’na gelebilirler. Profesyonel hocalar nezaretinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri çocuklar basketbolun inceliklerini öğrenecekler” dedi. Yaz okulundaki yetenekli çocuklar İzmit Belediyespor Basketbol takımının alt yapısını da oluşturacak. Basketbol yaz okulu için aylık 150 lira ücret alındığı da kaydedildi.  

Bugün 14:50 TSİ - Spor

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