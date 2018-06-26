Yalova’ya ziyarette bulunan Çulcu, Beşiktaş ve milli takımın eski efsanesi Tuğrul Şener’e şilt verirken, hayli duygusal bir ortam oluştu. Konuyla ilgili bilgi veren Çulcu “Paneli düzenleyen başta eski futbolcu bir dönem hakemlik yapan İbrahim İnce’ye ve emeği geçen herkese teşekkürler. Panele katılımlarıyla güne ayrı bir anlam katan Yalova Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bocce takımına saygılarımı sunarım.Yalova Gençlik Spor İl Müdürü güreşte Avrupa ve Dünya Şampiyonu Metin Kaplan’a da katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
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Mustafa Çulcu, ‘Kör Tuğrul’u da unutmadı…
Balıkesir’de Toto Ekrem’i şiltle ödüllendiren ve zamanın efsane futbolcusunu duygulandıran MHK eski başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Mustafa Çulcu, Yalova’da da Beşiktaş’ın efsanelerinden Kör Tuğrul’u da unutmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz