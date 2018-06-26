Mustafa Çulcu, ‘Kör Tuğrul’u da unutmadı…

Yalova’ya ziyarette bulunan Çulcu, Beşiktaş ve milli takımın eski efsanesi Tuğrul Şener’e şilt verirken, hayli duygusal bir ortam oluştu. Konuyla ilgili bilgi veren Çulcu “Paneli düzenleyen başta eski futbolcu bir dönem hakemlik yapan İbrahim İnce’ye ve emeği geçen herkese teşekkürler. Panele katılımlarıyla güne ayrı bir anlam katan Yalova Aile sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bocce takımına saygılarımı sunarım.Yalova Gençlik Spor İl Müdürü güreşte Avrupa ve Dünya Şampiyonu Metin Kaplan’a da katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.