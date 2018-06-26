Kocaelispor’un şampiyon olduğu 2007 sezonunda savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Ufuk Çam, seçimlerden sonra ilginç bir mesaj yayınladı. Bozkurt selamıyla sosyal medyadaki hesabından duygularını paylaşan Ufuk Çam, “Ülkeyi satanlara ya Allah, Bismillahhhh!..” diyerek, seçim zaferinin sevincini paylaştı.
Bugün 14:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Futbolcu Ufuk Çam’dan, ilginç siyasi mesaj
Kocaelispor’un şampiyon olduğu 2007 sezonunda savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Ufuk Çam, seçimlerden sonra ilginç bir mesaj yayınladı.
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Bugün 14:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz