Futbolcu Ufuk Çam’dan, ilginç siyasi mesaj

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Kocaelispor’un şampiyon olduğu 2007 sezonunda savunmadaki başarısıyla dikkat çeken Ufuk Çam, seçimlerden sonra ilginç bir mesaj yayınladı. Bozkurt selamıyla sosyal medyadaki hesabından duygularını paylaşan Ufuk Çam, “Ülkeyi satanlara ya Allah, Bismillahhhh!..” diyerek, seçim zaferinin sevincini paylaştı.