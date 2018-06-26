Kenan Seyrek Niki Life’ta hiç boş durmuyor…

Kentimizin önemli spor merkezlerinden biri olan Niki Life, çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, spor merkezinin sahibi, spor camiasının sevilen ismi Kenan Seyrek de bir an olsun boş durmuyor. Sık sık antrenman yapan ve son derece fitt bir vücuda sahip olan Seyrek, tüm sporseverleri merkezine çağırıyor.