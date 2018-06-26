Kentimizin önemli spor merkezlerinden biri olan Niki Life, çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, spor merkezinin sahibi, spor camiasının sevilen ismi Kenan Seyrek de bir an olsun boş durmuyor. Sık sık antrenman yapan ve son derece fitt bir vücuda sahip olan Seyrek, tüm sporseverleri merkezine çağırıyor.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
Kenan Seyrek Niki Life’ta hiç boş durmuyor…
Kentimizin önemli spor merkezlerinden biri olan Niki Life, çalışmalarını aralıksız devam ettirirken, spor merkezinin sahibi, spor camiasının sevilen ismi Kenan Seyrek de bir an olsun boş durmuyor.
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Bugün 14:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz