Körfez’de diploma sevinci

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan mayıs ayı kuşak terfi sınavları, Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü Spor Salonu’nda yapıldı. Bir üst kuşağa geçen 30 sporcunun diplomaları törenle verildi. Törene katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ve meclis üyeleri, sporcu velileri diploma sevincine ortak oldu. Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci bir konuşma yaparak Baran ve konukları bilgilendirdi. Kahveci “Taekwondo’da senede 3 kez sınav yapılıyor. Ocak-mayıs-Eylül ayları Taekwondo’da renkli kuşak sınav aylarıdır. Bu aylar haricinde kuşak sınavı yapılamaz. Kick Boks’ta ise 4 kez sınav yapılıyor. 3 ayda bir renkli kuşak sınavı yapılır. Mart-Haziran- Eylül,-Aralık ayları sınav aylarıdır. Orada da bu ayların haricinde sınav yapılamaz. Yapılırsa da federasyon tarafında iptal edilir” dedi. Daha sonra Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek “Başarı sizden destek bizden. Körfez İlçemiz, sporun başkenti olma yolunda devam ediyor. Siz gençler bu bayrağı taşıyacağınıza inanıyor ve güveniyorum” dedi.
DİPLOMAYA HAK KAZANANLAR:
ARİF GÜN
AZRA SÜMEYYE MA
BAHA YALÇ
BERAT GÜN
INKAYA
BURCU PETR
OLCU
CEM ARDA ÇITAK
EFE FINDIKÇI
EFE ŞAHİN
EKREM TUNA ALTINTAŞ
EMİR ÇEGEN
EYLÜL İŞLERDEMİR
EYMEN KÜÇÜK
HAMİT AYDOĞDU
KAAN ŞAHİN
KEREM ÇELİK
KEREM KAYRA NAKBAY
KUZEY MERT KURTARAN
MEHMET BERAT KOPARAN
MEHMET EFE KARA
MELİKE SERTÇELİK
MUHAMMET ARİF OKCAN
MUSA KEREM AKBAY
MURAT MATUĞAN
NAZLI KURTARAN
RABİA GÜLCAN
SERHAT DELİKAYA
TAHA EREN ERKMAN
YUSUF ETKA AYTEKİN
YUSUFCAN ULUTAŞ
ZEYNEP RANA SEÇEN
Sınav Komisyonu Başkanı: AŞKIN KAHVECİ
Sınav Komisyonu Üyeleri: TAŞKIN KAHVECİ, İNANÇ KAHVECİ, ARDA KAHVECİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz