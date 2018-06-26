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Körfez’de diploma sevinci

Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü, mayıs ayı Taekwondo kuşak sınavı diploma töreni yapıldı.

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Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan mayıs ayı kuşak terfi sınavları, Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas  Kulübü Spor Salonu’nda yapıldı. Bir üst kuşağa geçen 30 sporcunun diplomaları törenle verildi. Törene katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş ve meclis üyeleri, sporcu velileri diploma sevincine ortak oldu. Taekwondo ve Kick Boks Teknik Direktörü Aşkın Kahveci bir konuşma yaparak Baran ve konukları bilgilendirdi. Kahveci “Taekwondo’da senede 3 kez sınav yapılıyor. Ocak-mayıs-Eylül ayları Taekwondo’da renkli kuşak sınav aylarıdır. Bu aylar haricinde kuşak sınavı yapılamaz. Kick Boks’ta ise 4 kez sınav yapılıyor. 3 ayda bir renkli kuşak sınavı yapılır. Mart-Haziran- Eylül,-Aralık ayları sınav aylarıdır. Orada da bu ayların haricinde sınav yapılamaz. Yapılırsa da federasyon tarafında iptal edilir” dedi. Daha sonra Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek “Başarı sizden destek bizden. Körfez İlçemiz, sporun başkenti olma yolunda devam ediyor. Siz gençler bu bayrağı taşıyacağınıza inanıyor ve güveniyorum” dedi.

DİPLOMAYA HAK KAZANANLAR:

ARİF GÜN

AZRA SÜMEYYE MA

BAHA YALÇ

BERAT GÜN

INKAYA

BURCU PETR

OLCU

CEM ARDA ÇITAK

EFE FINDIKÇI

EFE ŞAHİN

EKREM TUNA ALTINTAŞ

EMİR ÇEGEN

EYLÜL İŞLERDEMİR

EYMEN KÜÇÜK

HAMİT AYDOĞDU

KAAN ŞAHİN

KEREM ÇELİK

KEREM KAYRA NAKBAY

KUZEY MERT KURTARAN

MEHMET BERAT KOPARAN

MEHMET EFE KARA

MELİKE SERTÇELİK

MUHAMMET ARİF OKCAN

MUSA KEREM AKBAY

MURAT MATUĞAN

NAZLI KURTARAN

RABİA GÜLCAN

SERHAT DELİKAYA

TAHA EREN ERKMAN

YUSUF ETKA AYTEKİN

YUSUFCAN ULUTAŞ

ZEYNEP RANA SEÇEN

Sınav Komisyonu Başkanı: AŞKIN KAHVECİ                                                                

Sınav Komisyonu Üyeleri: TAŞKIN KAHVECİ, İNANÇ KAHVECİ, ARDA KAHVECİ

Bugün 14:55 TSİ - Spor

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