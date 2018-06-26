Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Küçükkaya, MYK toplantısı sonrasında 24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu’na facebook üzerinden sitemini dile getirdi. Küçükkaya, “Kusura bakmayın sayın genel başkanım ama biz de, gençliğimiz de, umutlarımız da, partimiz de kaybetti. Buradan başarı hikayesi çıkarmak kendimize yalan söylemektir” dedi.

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın paylaşımı şu şekilde:

"Tüzük kurultayında GENEL BAŞKANIM aynen şunu söyledi. Kim ben ne olacağım derse onu kapı dışarı atacağım dedi. Basın toplantısını dinleyip AKP oy kaybetti açıklamasını duyunca aklıma yüreğime bu söz düştü. Kusura bakmayın sayın GENEL BAŞKANIM ama bizde gençliğimizde umutlarımızda partimizde kaybetti. Buradan başarı hikayesi çıkarmak kendimize yalan söylemektir"