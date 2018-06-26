Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:59 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:07 TSİ )

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Kusura bakmayın genel başkanım ama biz de, gençliğimiz de, umutlarımız da, partimiz de kaybetti. Buradan başarı hikayesi çıkarmak kendimize yalan söylemektir” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen Küçükkaya, MYK toplantısı sonrasında 24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu’na facebook üzerinden sitemini dile getirdi. Küçükkaya, “Kusura bakmayın sayın genel başkanım ama biz de, gençliğimiz de, umutlarımız da, partimiz de kaybetti. Buradan başarı hikayesi çıkarmak kendimize yalan söylemektir” dedi.

Mehmet Ümit Küçükkaya’nın paylaşımı şu şekilde:

"Tüzük kurultayında GENEL BAŞKANIM aynen şunu söyledi. Kim ben ne olacağım derse onu kapı dışarı atacağım dedi. Basın toplantısını dinleyip AKP oy kaybetti açıklamasını duyunca aklıma yüreğime bu söz düştü. Kusura bakmayın sayın GENEL BAŞKANIM ama bizde gençliğimizde umutlarımızda partimizde kaybetti. Buradan başarı hikayesi çıkarmak kendimize yalan söylemektir"

Bugün 14:59 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları mask
Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları
AKP'ye en çok oy yine o ilçeden çıktı! mask
AKP'ye en çok oy yine o ilçeden çıktı!
Turan Dumlu, Muharrem İnce'yi geçti! mask
Turan Dumlu, Muharrem İnce'yi geçti!
İYİ Parti'den Akşener açıklaması! mask
İYİ Parti'den Akşener açıklaması!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!

GALERİ

Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL