Vurur: Çok harcamakla şampiyon olunmuyor

Transfer çalışmalarını değerlendiren başarılı çalıştırıcı, makul fiyatlara iyi oyuncular aldıklarını belirtirken, “Çok para harcamakla şampiyon olunmuyor. Açıkça söylemek gerekirse, BAL bütçesine transfer yaptık. Transferlerden memnunum” dedi. Gebzespor’u 5 yıl aradan sonra 3.Lig’e taşıyan teknik direktör olarak tarihe geçen Özgür Vurur, imkanlar dahilinde iyi oyuncularla anlaştıklarını dile getirerek,“Çok para harcamakla, maalesef şampiyon olunmuyor. Bunun örneğini geçen sezon biz yaşadık. 3.Lig’e çıkan takımlar arasında en az para harcayan takım belki de bizdik. Önemli olan az paraya çok iş yapmak. 3.Lig’de 350 bin TL’ye futbolcu alan onca kulüp var. Sonuçta 54 takım arasında 3 takım şampiyon olacak, 3 takım da Play-Off’tan 2.Lig’e çıkacak. Yani çok para harcamayla şampiyon olunmaz. Biz BAL bütçesine transfer yapıyoruz, gayet iyi oyuncular aldık” dedi.

TRANSFERLERDEN MEMNUNUM

Yapılan transferlerden memnun olduğunun altını çizen Vurur, “Ziya, Abdulsamet, Anıl, Mustafa Kara, İslam, Ferhat, Şefik ve Kemal… Hepsi de Gebzespor’a katkı sunacak isimler. İç transferde ise kalması gerekenler kaldı. Şu anki kadromuz, yapılacak birkaç transfer sonrasında 3.Lig için yeterli olacak. Şampiyonluk gibi bir iddiamız yok. Olursak da ‘yok’ demeyiz. Hedefimiz, koşan, mücadele eden ve son düdüğe kadar maçtan kopmayan bir Gebzespor takımı izlettirmek” dedi.