Bir süre önce Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Emrullah Kokoç’un yeni adresi belli oldu. Buna göre tecrübeli oyuncu, Gebzespor’un muhtemel rakiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK ile resmi sözleşme imzaladı. Darıca Gençlerbirliği’ndeki ilk ve tek sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, sarı-yeşilli forma altında 29 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti.
Bugün 15:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Darıcalı Emrullah Kokoç Hekimoğlu Trabzon’da…
Bir süre önce Darıca Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Emrullah Kokoç’un yeni adresi belli oldu.
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Bugün 15:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz