Darıca Martıspor'da Başkan 'Erdoğan'…

Mavi-Beyazlı ekibin kurucu başkanı Özgür Agin’in işlerinin yoğunluğundan ötürü aday olmadığı kongreye tek liste halinde giden Mehmet Erdoğan, Darıca Martıspor’un yeni başkanı oldu. Darıca Martıspor’un federe olmadığı dönemlerde mavi-beyazlı formayı giyen Mehmet Erdoğan, her kulvarda başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.

İŞTE DARICA MARTISPOR’UN YENİ YÖNETİMİ:

Mehmet Erdoğan (Bşk.)

Oğuz Başaran

Bülent Çoban

Mehmet Yılmaz

Yavuz Selimoğlu

Bülent Sevencan

Uğur Kökçü

Celal Gün

Berke Öztanık

Hakan Durmuşoğlu

Murat Kaptan

Özgür İnci

Fatih Özyılmaz