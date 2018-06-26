Darıca Martıspor'da Başkan 'Erdoğan'…

Mavi-Beyazlı ekibin kurucu başkanı Özgür Agin’in işlerinin yoğunluğundan ötürü aday olmadığı kongreye tek liste halinde giden Mehmet Erdoğan, Darıca Martıspor’un yeni başkanı oldu. Darıca Martıspor’un federe olmadığı dönemlerde mavi-beyazlı formayı giyen Mehmet Erdoğan, her kulvarda başarılı olmak için mücadele edeceklerini söyledi.
İŞTE DARICA MARTISPOR’UN YENİ YÖNETİMİ:
Mehmet Erdoğan (Bşk.)
Oğuz Başaran
Bülent Çoban
Mehmet Yılmaz
Yavuz Selimoğlu
Bülent Sevencan
Uğur Kökçü
Celal Gün
Berke Öztanık
Hakan Durmuşoğlu
Murat Kaptan
Özgür İnci
Fatih Özyılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz