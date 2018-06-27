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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 15:12 TSİ )

Dünya Kupasında bugün

Dünya Kupasında bugünün programı.

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17:00   Meksika - İsveç

17:00   G.Kore - Almanya

21:00   Sırbistan - Brezilya

21:00   İsviçre - Kosta Rika

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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