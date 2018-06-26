Aydın Ünlü yerel seçimlerde iddialı: MHP gümbür gümbür geliyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Tarihi bir seçimi zaferle idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Vicdanımız rahat. Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. Partimiz oyunları bozarak TBMM’de belirleyici bir şekilde yerini almıştır. MHP Türkiye’nin teminatı olma misyonuyla yoluna devam edecektir. Kazanan Kocaeli, Türkiye olmuştur. Bizim tarafımız her zaman Türkiye oldu. MHP yeni süreçte vazifesini ifa etmeye devam edecektir” dedi.

YEREL SEÇİMDE DE BAŞARI GELECEKTİR

Bize desteklerini esirgemeyen dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum diyen Ünlü, “Çalışmalarımız sürecek. Seçim sonuçlarımızdan mutluyuz. Oylarımızı arttırdık. Biz ülkücüler 49 yıllık emaneti lekeletmeden millet aklına güvenerek yolumuza devam edeceğiz. Milletvekili adaylarımızın, ilçe başkanlarımızın, mahalle başkanlarımızın çalışma performansları bizleri mutlu etmiştir. Tüm teşkilatımızla gurur duyuyoruz . Geçtiğimiz seçimlere oranla 20 binden oy kazandık. Bizi baraj altı gösterenlere selamlarımızı gönderiyoruz. Vatandaş sandıkta tokadı atmıştır. MHP burada yıktığı algıyla yerel seçimde de başarı gösterecektir” şeklinde konuştu.

ALGIYI YÜKSEK TUTMAK ZORUNDAYDIK

MHP’nin ilimizde 6 milletvekili hedefini tutturamadığının hatırlatılması üzerine yorumlarda bulunan Ünlü, “MHP bu kadar şerefsizce algı politikasının yapıldığı yerde. Biz de algıyı yüksek tutmak zorundaydık. Kimin ne yapmak istediğini görüyorduk. Bugün 6 değil 13 milletvekiline değecek bir vekil çıkarmıştık. Biz algılara yenilseydik, o 5 bin şehidimize ne diyecektik, sizlerin yüzüne nasıl bakacaktık. Biz mücadele ettik ve başardık. Bu ekipten belediye başkanları, bürokratlar çıkacaktır. Hiç kimseyi görmezden gelmeyeceğiz” diye konuştu.

ARTIK BİZDE VARIZ

Ünlü sözlerinin devamında, “MHP bitti denilen yerde kendi küllerinden doğmuş bir partidir. Biz liderimizde artık devlet yönetimine ortak olan bir siyasi partiyiz. Bunun yansımasını önümüzdeki yerel seçimlerde hep birlikte göreceğiz. Ülkücü hareket bitti demeden bitmez. Bugün hükümetin kilit partisi MHP’dir. Bundan sonra güzel günler MHP için olacaktır. Artık bizde varız, yönetimde söz sahibiyiz” dedi.

SÜREÇ BİZDEN YANADIR

Yerel yönetimler konusunda şimdiden hazırlıkları olup olmadığı sorulan Aydın Ünlü, “Yerel seçimlerde başarı alamadığımızda kendimizi başarılı saymayacağız. Bu teşkilat bu çalışmasıyla artık belediye başkanlığını MHP’ye hediye etmek zorundadır. Belediye seçimlerinde fitne fesada yer verilmeyecektir. Ülkücü camiaya belediye başkanlığı kazandırmayı Allah bize nasip edecektir İnşallah. Süreç MHP’den yanadır. MHP gümbür gümbür gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

MHP İKTİDARDIR

Ünlü’nün ardından söz alan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, “MHP kurulduğu günden beri her türlü engellemelere rağmen ülkeyi ayakta tutan bir partidir. MHP bu ülkenin sigortasıdır. Seçimler başlarken yine algı operasyonları yapıldı. Olumsuz algıları kırarak büyük bir başarı gösterdik. Bu formül Türkiye’nin geleceği için gereken formüldür. Meclis güçlü bir MHP formülü dışındaki formül ülkeyi olumsuz bir duruma sevk edebilirdi. Milletimize doğru bir karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Kocaeli’de bir tek MHP’nin ciddi manada oyu yükselmiştir. Kocaeli ilk defa ortalamanın üzerinde oy almıştır. MHP artık TBMM’de denge ve denetleyici görevini üstlenmiştir. AK Parti ile yapılacak protokole uyularak Türkiye beraber yönetilecektir. MHP yaptığı hamlelerde önceliğini vatan olarak belirlemiştir. MHP bundan sonra iktidardır” diye konuştu. Ünlü basın açıklamasının ardından ilçe başkanları ve milletvekili adaylarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.