Analiz Kurs Merkezi öğrencileri stres attı

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Analiz Özel Öğretim Kursu yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Aylin ve Nejdet Aras, Serkan ve İlker Diyapoğlu ev sahipliğinde Pasha Palas Otel’de bir gece düzenlendi.

BAŞARI DİLEKLERİYLE BAŞLADI

Öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen gece başarı dilekleriyle başladı. Gönüllerince eğlenen öğretmen ve öğrenciler sınav sonuçlarında da yüzlerin gülmesi dileğinde bulundu.