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Okuma-yazma kursiyerleri Çanakkale’deydi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine Akpınar TOKİ Konutlarındaki okuma yazma kursiyerleri katıldı.

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Akpınar TOKİ Konutlarında açılan okuma yazma kursuna katılanlar ile mahalle sakinlerinden bir grup Çanakkale’yi gezdi. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine 45 kişi katıldı. Akşam saatlerinde İzmit’ten hareket eden grup sabahın ilk ışıklarıyla Gelibolu yarımadasına ulaştı.

AKŞAM SAATLERİNDE DÖNDÜLER

İzmitliler burada rehber eşliğinde Seyit Onbaşı, Şahindere Sargı Yeri, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Zığındere Sargı Yeri, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı’nı gezdi. Günboyu Gelibolu yarımadasını karış karış gezen grup, akşam saatlerinde tekrar İzmit’e döndü.

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