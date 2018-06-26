Okuma-yazma kursiyerleri Çanakkale’deydi

Akpınar TOKİ Konutlarında açılan okuma yazma kursuna katılanlar ile mahalle sakinlerinden bir grup Çanakkale’yi gezdi. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisine 45 kişi katıldı. Akşam saatlerinde İzmit’ten hareket eden grup sabahın ilk ışıklarıyla Gelibolu yarımadasına ulaştı.
AKŞAM SAATLERİNDE DÖNDÜLER
İzmitliler burada rehber eşliğinde Seyit Onbaşı, Şahindere Sargı Yeri, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Zığındere Sargı Yeri, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı’nı gezdi. Günboyu Gelibolu yarımadasını karış karış gezen grup, akşam saatlerinde tekrar İzmit’e döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz