Derinceliler, ‘Doğa Kocaeli’ turuna katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi, büyük ilgi görüyor. En son Derince Harmantarla Fatih Sultan Mahallesi sakinlerinden oluşan 70 kişilik grup Gez-Gör ile “Doğa Kocaeli” turu yaptı.

DOĞAL YAŞAM PARKI’NA GİDİLDİ

İlk olarak Kullar Fidanlığı’nı gezen vatandaşlar, daha sonra Seka Kamp alanına götürüldü. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenme ve yemek molası verildi. Yemek ikramının ardından Doğal Yaşam Parkı’na gidildi. Burada rehberler eşliğinde hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar, onlarca çeşit hayvan türünü görme fırsatı buldu. Grup daha sonra araçlarla mahallelerine bırakıldı.