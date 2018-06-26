Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:53 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:54 TSİ )

Derinceliler, ‘Doğa Kocaeli’ turuna katıldı

Derince Fatih Sultan Mahallesi sakinleri, Gez- Gör programının “Doğa Kocaeli Turu” ile Kocaeli’nin doğal güzelliklerini gezdiler.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi, büyük ilgi görüyor. En son Derince Harmantarla Fatih Sultan Mahallesi sakinlerinden oluşan 70 kişilik grup Gez-Gör ile “Doğa Kocaeli” turu yaptı.

DOĞAL YAŞAM PARKI’NA GİDİLDİ

İlk olarak Kullar Fidanlığı’nı gezen vatandaşlar, daha sonra Seka Kamp alanına götürüldü. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dinlenme ve yemek molası verildi. Yemek ikramının ardından Doğal Yaşam Parkı’na gidildi. Burada rehberler eşliğinde hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar, onlarca çeşit hayvan türünü görme fırsatı buldu. Grup daha sonra araçlarla mahallelerine bırakıldı.

Bugün 15:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı! mask
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı!
Okulda yangın paniği! mask
Okulda yangın paniği!
Emine Zeybek MÜSİAD’daki görevini Hicran Bozkurt’a devretti mask
Emine Zeybek MÜSİAD’daki görevini Hicran Bozkurt’a devretti
Eski belde başkanı vefat etti mask
Eski belde başkanı vefat etti
Kocaeli'nin il başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi mask
Kocaeli'nin il başkanları seçim sonuçlarını değerlendirdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!

GALERİ

Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL