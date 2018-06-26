Millet Kıraathanesi büyük ilgi görüyor

Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezinin giriş katında yaklaşık 250 metrekarelik bir alan üzerindeki millet kıraathanesine gelenler zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Kütüphane, dinlenme alanı, internet ve bilgisayar odası bulunan kıraathaneye sadece yetişkinler değil gençler ve çocuklar da geliyor. Çocuklar ve gençler millet kıraathanesinin kütüphanesinde kitap okuyup daha sonra oyun salonunda oyun oynarken yetişkinler de çay ve kahvelerini yudumlayıp, gazetelerini okuyarak kendi aralarında hoş sohbet ediyorlar. Kıraathane sayesinde yeni dostluklar ve arkadaşlıklar da edinildiği kaydedildi.

ÜCRETSİZ HİZMET

Millet kıraathanesini kullanan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a şehri böylesine güzel bir mekan kazandırdığı için teşekkür ettiler. Her türlü hizmetin ücretsiz olduğu millet kıraathanesi Pazar hariç 10.00-20.00 saatleri arasında açık bulunuyor.