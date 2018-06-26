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Bugün 15:55 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:57 TSİ )

Akıl oyunlarıyla potansiyellerinin farkına varıyorlar

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Akıl Oyunları Atölyesi’nde sahip oldukları zeka potansiyelinin farkına varıyor.

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Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan 78 öğrenci Akıl Oyunları Atölyesiyle eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrenciler, yaptıkları zeka oyunlarıyla hem sahip oldukları zekâ potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor. Atölye etkinliği psikolog eğitmen gözetiminde ve 10’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor.

PRATİK DÜŞÜNME

Merkezde eğitim alan öğrencilerin Akıl Oyunlarıyla zeka ve potansiyellerinin farkına varılması amaçlanıyor. Atölye etkinlikleriyle karşılaştıkları sorunlara orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi ve sorun durumunda doğru karar verebilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerle öğrencilerin beceri ve yeterlilikleri geliştirmesi de hedefleniyor.

GÖRSEL ZEKA

Atölye etkinlikleriyle görsel zeka gelişimi, problem çözme becerisi ve dikkat-konsanstrasyon gelişimi arttırılıyor. Etkinlikle seçiciliğin arttırılması, el göz koordinasyonu, hızlı, soyut ve analitik düşünebilme yeteneği geliştiriliyor. Öğrenciler zeka geliştirici oyunları, öğretmenlerinin yardımıyla eğlenceli ve hoş vakit geçirerek tamamlıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezinde Verilen Atölyeler

  1. Müzik Atölyesi
  2. El Sanatları Atölyesi
  3. Bahçecilik Atölyesi
  4. Seramik Atölyesi
  5. Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi
  6. Beden Eğitimi
  7. Özel Eğitim
  8. Bireysel Eğitim
  9. Bağımsız Yaşam Faaliyetleri
  10. Drama
  11. Halk Oyunları
  12. E-KPSS kursları ve eğitim hizmetleri
  13. Akıl Oyunları

Bugün 15:55 TSİ - Eğitim

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