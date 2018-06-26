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Bugün 16:01 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:03 TSİ )

Kapasite kullanımı geriledi

MB tarafından açıklanan verilere göre haziran ayındaki sanayi kapasite kullanım oranı geçen aya göre gerileyerek yüzde 78.1 olarak gerçekleşti. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite oranlarının yılın başından bu yana yatay seyirde olduğunu söyledi.

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2018 yılı haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 78.3 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’ndan (MB) yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 78.1 seviyesinde geldi.

ZEYTİNOĞLU ORANI DEĞERLENDİRDİ

2018 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlendi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da yaptığı açıklama ile haziran ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

HAZİRAN ORANI AYNI

Açıklamasında haziran ayı kapasite kullanım oranının Kocaeli’de yüzde 71.5 ile geçen yıla ve geçen aya göre değişim göstermediğini belirten Zeytinoğlu, “Türkiye genelinde ise geçen yıla göre yüzde 79’dan yüzde 78.3’e 0.7 puan gerilerken, geçen aya göre yüzde 77.9’dan yüzde 78.3’e yükseldi 0.4 puan artış gösterdi. Böylece ocaktan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu” dedi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YATAY SEYİRDE

Zeytinoğlu, seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizliklerin ortadan kalkacak olması, yatırım ve üretime yönelik reformların yeni yatırımları da artıracağını da belirterek, “Kapasite kullanım oranlarının yılın başından bu yana yatay seyirde ve yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Artık doyum noktasına ulaşan kapasitelerin yeni yatırımlara dönüşmesini bekliyoruz. Seçimlerin tamamlanmasıyla artık belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Önümüzdeki dönemde ekonomiye yönelik reformlar ve devam eden teşviklerin yatırımları artacağını düşünüyoruz” dedi.

FİRMALARIN BEKLENTİLERİ

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “İlimizdeki sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 17’si, temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 53’ü ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 30’u azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 20’si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 54’ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 26’sı ise azaldığını ifade etmişlerdir.”

Bugün 16:01 TSİ - Ekonomi

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