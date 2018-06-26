Bulut: Gün ekonomiye odaklanma günüdür

Türk halkının yoğun ilgiyle sandığa giderek iradesini beyan ettiğini ve kararını verdiğini belirten Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 27. dönem milletvekillerini tebrik etti.

“SEÇİM HAYIRLI OLSUN”

Bulut, böylesi önemli bir süreçte Kocaeli iş dünyası olarak beklentilerini hatırlatmakta fayda gördüklerine dikkati çekerek, “Yeni sistemle birlikte artık daha fazla ekonomiye odaklanmamız ve seçimle birlikte oluşan pozitif atmosferin ekonomiye daha fazla yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Gün ekonomiye odaklanma günüdür. Yeni sistemin ve yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.