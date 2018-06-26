Çiler’den seçim değerlendirmesi

Seçimlere katılım oranının yüzde 85’in üzerinde olduğunu dile getiren Çiler, artık üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme için çalışılması gerektiğini ifade etti.

“MESLEKİ EĞİTİM ÖNEMLİ”

Ülkeye yabancı sermayenin girişi için engellerin ortadan kaldırılmasını isteyen Çiler, “Bu şekilde üretim ve ihracat sürecine ağırlık verilmeli. Ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlara ve düzenlemelere yönelmeliyiz. 2023 hedeflerine ulaşma konusunda işsizlik ve sanayicinin nitelikli ara eleman sorununa çözüm üretecek eğitsel uygulamalar çok önemlidir. Mesleki eğitimin üzerinde titizlikle durulmalıdır” dedi.

“BELİRSİZLİK BİTTİ”

İş dünyasının moral ve motivasyonunun yüksek oluşunun ekonomide belirlenen hedeflere ulaşma noktasında itici bir güç oluşturacağına inandığını ifade eden GTO Başkanı Nail Çiler, şöyle konuştu: “İş dünyasının temsilcileri olarak belirsizlik sürecinin de aşılması ile her alanda daha hızlı gelişmeler kaydedileceğine inanıyorum.”