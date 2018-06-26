KOTO’dan imar barışı semineri

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kapsamındaki ‘İmar Barışı’ 6 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), ülkemizde ve kentimizde binlerce kişiyi ilgilendiren yasayla ilgili üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve seminere konunun da önemi sebebiyle ilgi yoğun oldu.

ÖZAK DA KATILDI

KOTO yöneticilerinden Abdurrahman Çuhadar’ın, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ve 18. Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Arda Aygören ile birlikte ev sahipliği yaptığı seminere; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da katılırken, Kocaeli Valiliği’nden Adnan Gülyeşil ve Büyükşehir Belediyesi’nden Osman Günler, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE İMARA AYKIRI YAPI VAR

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Abdurrahman Çuhadar, “Ülkemizdeki imara aykırı yapıların yüzde 50’nin üzerinde olduğu biliniyor. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. İmar Barışı ile mevzuata veya ruhsata aykırı yapılara verilecek olan yapı kayıt belgesi ile imar sorunlarının çözülmesi ve yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor” ifadelerine yer verdi.

31 EKİM’E DİKKAT!

Daha sonra ise Kocaeli Valiliği’nden Adnan Gülyeşil katılımcılara, İmar Barışı’nın detayları ve başvuru yöntemleriyle ilgili detaylı bilgiler verdi. Gülyeşil sunumunda, “İmar Barışı; ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılara, yapı kayıt belgesi düzenlenerek, bu yapıların kayıt altına alınması ve imar sorunlarının çözümlenmesidir. İmar Barışı hükümetin bugüne kadar yapmış olduğu ilk 10 icraatın arasına gireceğini düşünüyorum. İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesi alınması zorunluluğu vardır. Yapı kayıt belgesi müracaatları 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacaktır” dedi.

KOTO’YA SEMİNER TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Osman Günler ise sunumuna KOTO’ya seminer organizasyonu dolayısıyla teşekkür ederek başladı. İmar barışı ile ilgili duyuru yetersizliğine dikkat çeken ve KOTO’nun düzenlediği seminerin, İmar barışının geniş çevrelerce anlaşılması için çok önemli olduğuna vurgu yapan Günler, “KOTO’ya teşekkür ediyorum. Böyle bir seminer yapılması çok faydalı ve güzel oldu” dedi. Sunumların akabinde katılımcıların soruları tek tek cevaplandı.