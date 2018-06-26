Burcum Tuhafiye Körfez’de açıldı

Körfez Atalar Mahallesi’nde hizmet verecek olan Semra Tanrıverdi’nin sahibi olduğu Burcum Tuhafiye isimli iş yeri; düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş yerinin açılışına; Tanrıverdi’nin yakınları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı. Tuhafiye ürünleri üzerine hizmet verecek iş yerinde; marka ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunuldu. İş yeri sahibi Semra Tanrıverdi, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.