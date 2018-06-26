Körfez Atalar Mahallesi’nde hizmet verecek olan Semra Tanrıverdi’nin sahibi olduğu Burcum Tuhafiye isimli iş yeri; düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş yerinin açılışına; Tanrıverdi’nin yakınları, dostları ve çok sayıda davetli katıldı. Tuhafiye ürünleri üzerine hizmet verecek iş yerinde; marka ürünler, uygun fiyatlarla satışa sunuldu. İş yeri sahibi Semra Tanrıverdi, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Bugün 16:06 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:07 TSİ )
Burcum Tuhafiye Körfez’de açıldı
Körfez Atalar Mahallesi’nde hizmet verecek olan Semra Tanrıverdi’nin sahibi olduğu Burcum Tuhafiye isimli iş yeri; düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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Bugün 16:06 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz