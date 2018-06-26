Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi artırıldı

Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 13'ten yüzde 27'ye, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi yüzde 23'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERGİ DE ARTIŞ

Buna göre, tohumluk ve çerezlik olanlar hariç, ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 13'ten yüzde 27'ye, ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi de yüzde 23'ten yüzde 36'ya çıkarıldı. Bazı ülkelerden ithalatta ise istisna uygulanması kararlaştırıldı.