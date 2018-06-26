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Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:09 TSİ )

Reel kesim güven endeksi açıklandı

Reel Kesim Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 102.5 puan oldu.

Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi

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