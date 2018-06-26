Merkez'den iki ayrı döviz satım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi. TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın ikinci çeyreği sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.