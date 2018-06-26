Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri açtı. Türk lirası uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 300 milyon dolar olurken, 3 ay vadeli döviz satım ihalesinde tutar 100 milyon dolar olarak ilan edildi. TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine 20 Kasım 2017’de başlayan TCMB, yayımladığı takvime göre yılın ikinci çeyreği sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planlıyor.
Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Merkez'den iki ayrı döviz satım ihalesi
TCMB, 1 ay vadelide 300 milyon dolar, 3 ay vadelide ise 100 milyon dolar olmak üzere 2 ayrı vadede Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalesi açtı.
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Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz