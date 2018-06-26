Tarihi Yalı Evleri, Gölcük’e renk kattı

Gölcük Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Değirmendere Yalı Mahallesi Tarihi Evleri aslına uygun biçimde yenilenerek gün yüzüne çıkartıldı. Bu anlamda 12 tescilli binanın ve caminin restorasyon projeleri Kültür ve Tabiat varlıkları kurulunca onaylanmış ve yapımı da büyük bir hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje içerisinde yapımı tamamlanan evler, seramik müzesi, ahşap heykel müzesi, kütüphane, kafeterya, restoran ve butik otel olarak kullanılmaya başlandı.

“SÖZ VERDİK YAPTIK”

Değirmendere Yalı Evleri ziyaretinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın mutluluğu için yapıyoruz. Söz verdik, yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu projeye bölge halkımız da gerçekten çok önem veriyor. Yıllar öncesi var olan, zamanla adeta yok olmaya yüz tutmuş bu tarihi eserlerimizi günümüze taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜM KOCAELİ’YE KATKI SAĞLAYACAK”

Başkan Ellibeş, “Yalı Evleri projesi içerisinde sanatsal etkinliklerin yapılabileceği altyapıyı oluşturduk. Seramik müzemiz, ahşap heykel müzemiz hem de konaklama anlamında bir butik misafirhanemiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Restoranlarımız, kafelerimiz, yöresel ürünlerin satılacağı, pazarlanacağı iş yerlerimiz, amfi sahnemiz, sokağımız, çarşılarımızın bu şekliyle geçmişten kalan tarihi dokuyu günümüze yansıtmış olduk. Yalı evleri projesi sadece Değirmendere’ye değil tüm Kocaeli halkına önemli katkılar sağlayacak” dedi.