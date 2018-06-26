Değirmendere’deki takıcılar korumalı yer istiyor

Değirmendere’de her yaz sezonunda takıcılar ve süs eşyası satan vatandaşlar, Kuruçeşme sahiline doğru olan kısımda stant açarak ürünlerini halka sunma fırsatı yakalıyorlar. Yaz boyunca Değirmendere Kuruçeşme Sahili’nde stant açan takıcılar kendilerine korumalı bir yerin tahsis edilmesini istiyorlar.
BELEDİYEDEN ÇÖZÜM İSTEDİLER
Değirmendereli vatandaşlar, “Değirmendere’de yaz sezonunun sembolü, takıcılar ve süs eşyası satan vatandaşlarımız. Onlar her yaz sezonunda halkımıza hizmet ediyor. Her gün tekrar tekrar stant açarak yoruluyorlar. Biz bunu önlemek adına belediyeden bir çözüm bulmasını istiyoruz. Mesela belediyemiz prefabrik ve çatısı olan, kepenklerinin kapanabileceği küçük stantlar yapabilir. Satıcılarımız da her gün tekrar tekrar stantlarını açmak zorunda kalmazlar. Bu konuda belediyenin çalışma yapması çok iyi olur” dediler. Miray BAKLACI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz