Huzurevi sakinleri Maşukiye’de eğlendi

Gölcük Huzurevi Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Saime Türkmen ve yönetimi geçtiğimiz hafta kutlanan Babalar Günü münasebetiyle huzurevi sakinlerini Maşukiye’de bulunan Cansu Cafe’ye götürerek, büyüklerine unutamayacakları bir gün daha yaşattı.

“ONLARIN KIYMETİNİ BİLELİM”

Başkan Türkmen, “Bugün buraya Babalar Günü münasebetiyle gelerek, büyüklerimizin bu güzel gününü kutladık. Büyüklerimiz bizlere Allah’tan emanetimiz. Bizler de bu bilinçle her zaman büyüklerimizin yanında oluyoruz. Onlar iyi ki varlar. Bu münasebetle tüm babaların ve büyüklerimizin bu güzel günlerini kutluyorum. Onların kıymetini hayattayken bilelim” dedi.