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Medişoğlu: Madde kullanımı toplum sağlığı için ciddi tehdit

Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü ile ilgili açıklama yapan Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Sabri Medişoğlu, “Madde kullanımı insan sağlığı ve dolayısıyla toplum sağlığı için ciddi bir tehdittir” dedi.

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Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulunarak İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ”

İlçe Sağlık Müdürü Dr. M. Sabri Medişoğlu, “ Uyuşturucu ya da diğer bir deyişle madde kullanımı insan sağlığı ve dolayısıyla toplum sağlığı için ciddi bir tehdittir. Madde kullanımı kişilerde geri dönülemez fiziksel ve ruhsal tahribatlara yol açmaktadır. Tedavi süreci gerek kişi gerek kişinin ailesi ve destekçileri açısından da uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu yüzden öncelikli amacımız gençlerimizin herhangi bir zararlı maddeye hiç bulaşmadan yetişmelerini sağlamaktır” dedi.

Bugün 16:14 TSİ - Sağlık

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