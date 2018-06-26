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Fofo'yu gören oldu mu?

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan bir aileye ait olan Fofo isimli kurt köpeği üç gündür kayıp.

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Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan bir aileye ait olan Fofo isimli kurt köpeği üç gündür kayıp. Yarımca’da kaybolan köpeği gören ya da yakalayanların 05538245796 numaralı telefona bildirmesi bekleniyor. İsmi söylendiğinde yanınıza gelen bu köpeğin boynunda mavi bir tasma bulunuyor.

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