Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan bir aileye ait olan Fofo isimli kurt köpeği üç gündür kayıp. Yarımca’da kaybolan köpeği gören ya da yakalayanların 05538245796 numaralı telefona bildirmesi bekleniyor. İsmi söylendiğinde yanınıza gelen bu köpeğin boynunda mavi bir tasma bulunuyor.
Bugün 16:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:16 TSİ )
Fofo'yu gören oldu mu?
Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan bir aileye ait olan Fofo isimli kurt köpeği üç gündür kayıp.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:15 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz