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İzmit Belediyesi’nin yeni vekili Emine Zeybek oldu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP’den Kocaeli milletvekili seçilen Emine Zeybek’i tebrik etti.

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Zeybek’in TBMM’de Kocaeli’yi temsil edecek olmasının İzmit Belediyesi olarak ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Doğan, “9 yıl belediyemizde meclis üyeliği ve encümen başkanlığı görevini başarıyla yapan Emine hanımı Kocaeli’mize ve Türkiye’mize hizmet etmek üzere Ankara’ya gönderiyoruz” dedi.

ZEYBEK İLK DEĞİL

İzmit Belediyesi’nden bir çalışma arkadaşlarının daha milletvekili olarak parlamentoya gitmesinin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getiren Doğan, “Emine hanım belediyemizden Meclis’e gönderdiğimiz ilk isim değil. İlyas Şeker ve Cemil Yaman da İzmit Belediyesi’nde görev yaparken milletvekili seçilmiş arkadaşlarımızdı” diye konuştu.

“BELEDİYENİN BEREKETİ”

Açıklamasında Emine zeybek’in başarılı işler ortaya koyacağını dile getiren Doğan, şöyle konuştu: “Ülkemizin geleceğine şekil verecek cumhurbaşkanlığı sistemli Meclis’te görev yapacak olan Emine hanım, diğer arkadaşlarımız gibi şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu İzmit Belediyesi’nin bereketi ve gururudur” şeklinde konuştu.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın kutlamasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen AKP’nin çiçeği burnunda vekili Emine Zeybek ise “Belediye başbakanımızla 9 yıldır uyumlu ve başarılı çalışmalar yürüttük. Kendisinin şehrimiz yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Kendisinin belediye meclisinde ve TBMM’de kadın temsiliyetinin fazla olmasını istediğini biliyorum. Milletvekili adaylık sürecinde de her an yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ankara’da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:23 TSİ - Gündem

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