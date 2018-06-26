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Bugün 16:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:26 TSİ )

Bülent Ecevit Kara ve Mirza gibi karakterli inanlarımız ‘VAR’!

Kentimizin beyefendi antrenörlerinden Bülent Ecevit Kara, güzel bir olaya imza attı ve yılın Fair Play ödülüne aday oldu.

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Çayırtepe Gençlik takımı ile Kara’nın antrenörü olduğu Körfez Belediye Hereke Yıldızspor U11 futbol takımı karşı karşıya geldi. Çayırtepe U-11 takımı, grup lideri Hereke Yıldız’ı 1-0 mağlup etti.  Bu sürpriz sonuçtan çok, maçta yaşanan olay karşılaşmaya ve hatta tüm sezona damgasını vurdu.

PENALTIYI AVUTA ATTIRDI…

Maç 0-0 devam ederken, hakemin hatalı penaltı kararı herkesi şaşırttı. Penaltı kazanan lider Hereke Yıldızspor’un futbolcusu Mirza, antrenörü Bülent Ecevit Kara’nın direktifiyle, topu bilerek avuta attı. Bu sonuçla 1-0 yenilmeyi göze alan Hereke, Çayırtepeliler ve maçı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

EMİN KOÇ TEŞEKKÜR ETTİ…

Çayırtepe Gençlik antrenörü Emin Koç, “Değerli antrenörümüz Bülent Ecevit Kara’yı ve Mirza kardeşimizi, yıllar sonra bile unutulmayacak olan  bu davranışlarından ötürü kutluyorum. Böyle karakterli antrenör ve sporculara sahip olan Hereke Yıldızspor camiasına teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Bugün 16:24 TSİ - Spor

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