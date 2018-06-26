Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrasında vatandaşlar kendilerince bazı önlemler almıştı. Kimisi araçlarının üzerlerini battaniyeyle kimisi de naylon örtüyle kapatmıştı. Beklenen dolu yağışı Kandıra'da etkisini gösterdi. Taş büyüklüğünde yağan taşlar bazı araçlara zarar verdi. Dolunun tarım alanlarına zarar verdiği gelen bilgiler arasında...
Bugün 17:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:23 TSİ )
Beklenen dolu yağışı başladı!
Beklenen dolu yağışı Kandıra ilçesinde başladı. Taş büyüklüğündeki doluların araçlara ve tarım alanlarına zarar verdiği öğrenildi.
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Bugün 17:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz