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Dün 17:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:13 TSİ )

Dolu değil taş yağdı sanki...

Beklenen dolu yağışı Kandıra ilçesinde başladı. Taş büyüklüğündeki doluların araçlara ve tarım alanlarına zarar verdiği öğrenildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrasında vatandaşlar kendilerince bazı önlemler almıştı. Kimisi araçlarının üzerlerini battaniyeyle kimisi de naylon örtüyle kapatmıştı. Beklenen dolu yağışı Kandıra'da etkisini gösterdi. Taş büyüklüğünde yağan taşlar bazı araçlara zarar verdi. Dolunun tarım alanlarına zarar verdiği gelen bilgiler arasında...

Dün 17:13 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Töbe yarabbim!

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 00:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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