Dolu değil taş yağdı sanki...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrasında vatandaşlar kendilerince bazı önlemler almıştı. Kimisi araçlarının üzerlerini battaniyeyle kimisi de naylon örtüyle kapatmıştı. Beklenen dolu yağışı Kandıra'da etkisini gösterdi. Taş büyüklüğünde yağan taşlar bazı araçlara zarar verdi. Dolunun tarım alanlarına zarar verdiği gelen bilgiler arasında...