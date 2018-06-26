Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve ceviz büyüklüğünde dolu uyarısı sonrasında vatandaşlar kendilerince bazı önlemler almıştı. Kimisi araçlarının üzerlerini battaniyeyle kimisi de naylon örtüyle kapatmıştı. Beklenen dolu yağışı Kandıra'da etkisini gösterdi. Taş büyüklüğünde yağan taşlar bazı araçlara zarar verdi. Dolunun tarım alanlarına zarar verdiği gelen bilgiler arasında...
Dün 17:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:13 TSİ )
Dolu değil taş yağdı sanki...
Beklenen dolu yağışı Kandıra ilçesinde başladı. Taş büyüklüğündeki doluların araçlara ve tarım alanlarına zarar verdiği öğrenildi.
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Dün 17:13 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Töbe yarabbim!
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