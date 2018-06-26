İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki kapalı pazarı, dolu yağışından araçların olumsuz etkilenmemeleri için otoparka dönüştürüldü. Mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alan İzmit Belediyesi yetkilileri, kapalı pazar alanını araçların park etmesi içi tahsis etti. Dolu beklentisi üzerine büyük endişe duyan vatandaşlar İzmit Belediyesi’nin uygulamasından son derece memnun kaldılar. Bölge sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.
Bugün 17:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:20 TSİ )
Kapalı Pazar dolu için otopark oldu
İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki kapalı pazarı, dolu yağışından araçların olumsuz etkilenmemeleri için otoparka dönüştürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz