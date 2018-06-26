Kapalı Pazar dolu için otopark oldu

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İzmit Belediyesi’nin Ayazma Mahallesi’ndeki kapalı pazarı, dolu yağışından araçların olumsuz etkilenmemeleri için otoparka dönüştürüldü. Mahalle sakinlerinin taleplerini dikkate alan İzmit Belediyesi yetkilileri, kapalı pazar alanını araçların park etmesi içi tahsis etti. Dolu beklentisi üzerine büyük endişe duyan vatandaşlar İzmit Belediyesi’nin uygulamasından son derece memnun kaldılar. Bölge sakinleri, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.