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Bugün 17:28 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 17:31 TSİ )

LGS sınav sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 2 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, sonuç sayfasından merkezi sınav puanlarını ve Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. 

Başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi

Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi. Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplandı ve yayımlandı. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacak. Tercihlerin alınmasında, hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak.

Tercihlerin yüzdelik dilimler dikkate alınarak yapılması önerildi

Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerildi. Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacak. Öte yandan, daha önce sınavla öğrenci alacak okullara ilişkin yayımlanan kılavuzda Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacağı duyurulmuştu. Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510 olarak belirlenmişti.

Bugün 17:28 TSİ - Eğitim

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