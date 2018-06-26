Muharrem İnce'den dikkat çeken karar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak, 81 vilayete gideceğim." ifadesini kullandı.

İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı

Muharrem İnce, "Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak, 81 vilayete gideceğim." paylaşımında bulundu.