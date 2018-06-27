Düştük Makedonya yollarına...

Makedonya deyince Balkanlar, Balkanlar deyince göç, savaş, ölüm, acı ve yokluk gelir insanın aklına. Bizim kökenlerimiz işte oralara dayanır. Babamlar, 1957’lerde mallarını yok pahasına satarak gelmişler İzmit’e. Çadırda yaşayıp çoluk çocuk çalışıp bu günlere ulaşmışlar. İşte bende onların yaşadıklarını “Potoger Taşına veda” adlı romanımda yazmıştım.

Her akşam otobüs var- Gidiş dönüş 300 TL

Bu yıl da dedelerimin izini sürmek daha değişik bilgi ve belgelere ulaşmak için yine Makedonya’ya yollarına düştüm. İstanbul Esenler otogarından her akşam Yunanistan üzeri ALPAR ve EKSPRES Firmaları Makedonya’ya sefer düzenliyor. İşte bende bunlardan birine binerek yola koyuldum. Otobüsümüz Türk’ten çok orta yaş Makedon vatandaşlarıyla dolu. Üç saat yolculuktan sonra İPSALA sınır kapısına geliyoruz. Otobüsten inip sınır kapısındaki polis noktasına pasaportlarımızı verip beklemeye başlıyoruz. Karayolu ile Yunanistan geçmek için ya yeşil pasaportunuz olması, ya da Schengen vizesi almış olmanız gerekir. Otobüsümüz gümrük kısmına gelip pasaport ve bagajlar kontrol edildikten sonra ünlü Meriç nehrinin köprüsünün üzerinden Yunanistan’a geçerken küçük bir asker kulübesi ve karşılıklı iki asker arasından geçiyoruz. Sağ tarafta tırlar kuyruk olup dizilmiş gümrük işlemlerini bekliyorlar. Gecenin on ikisi, hava dışarda güzel. Yunan kontrolünü de kolay geçiyoruz. Tekrar otobüsümüzle karanlığa doğru ilerlerken kimisi uyuyor, kimisi de camdan boş gözlerle anlamsızca bakıyordu. Meşhur Kavala ve Selanik şehirlerini teğet geçen otobüsümüz üç saat sonra Makedonya sınır kapısına geliyor. Otobüsümüz Gevgeli ’den girip Üsküp, Gostivar ve Ohrid’e kadar gidecek. Biletler ise gidiş dönüş 60 Euro yani 300TL. (Makedonya’ya uçak ile Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz giriş yapabilir, 90 gün boyunca ülkede serbestçe dolaşabilirsiniz.)

Meşhur Meriç nehri üzerindeki köprü ve Türk Yunan sınırı

Ağlar Dağları

Makedonya sınırında yine otobüsümüzden inip pasaport ve gümrük kontrolünden son kez geçiyoruz. Artık Makedonya’dayız. Balkan ve Rumeli topraklarda acı, esaret, hüzün dolu yılları yaşayan göçmenler ve dedelerim aklıma geliyor. Osmanlı’nın Balkan savaşları sonucunda bu coğrafyada sahipsiz ve yalnız kalan Ecdat-ı Fatihan evlatların, vatan saydıkları toprakları neden ve nasıl terk ettiklerini yaşadıkları acı ve yokluğu düşününce içim burkuluyor. Benim otobüsle yarım saatlik daha yolum var. Doğu Makedonya’nın başkenti Usturumca ve civar yerleşim yerlerine gitmek isteyenler otoyolun Udova benzin istasyonunda indiler. Radoviş ve İştip’e gitmek isteyenler ise Negotin benzin istasyonunda inmeleri en doğru ve en kestirme yol. Makedonya yerel saat bizden bir saat geri. Ben oranın yerel saati ile gecenin 03.30’unda iniyorum. Beni karşılayacak olan Hamdi Öğretmeni gecenin bu saatinde rahatsız etmemek için bir saat kadar benzin istasyonunda bekliyorum. Benzin Pompalarına ve markete bakan sadece bir personel var. Yarı İngilizcemizle sohbet ediyor ve anlaşıyoruz. İstasyonda in cin top oynuyor. Koskoca bir devlet olan Makedonya’nın Kocaeli kadar nüfusu var, yani 2,5 milyon. Saat 05’te Hamdi öğretmen aracıyla geliyor. Kucaklaştıktan sonra otomobile binip yol almaya başlıyoruz. Farların aydınlattığı yerleşim yerlerini gösteren kril harfleriyle yazılmış sarı tabelaları sırasıyla tek tek geçiyoruz. Kasaba yollarına ayrılan dar yollar “kim bilir hangi yaşanmışlıklara gidiyor” diyorum hocama. Yaklaşık bir 40-50 kilometre yolumuz var. Zaman geçtikçe dağların arasından doğan güneşin ufukları beliriyor. Muhteşem bir gün doğumu tepelerin ardından bize eşlik ediyor. Hamdi öğretmen devlet karayolun kenarında uygun bir yerde durup “ Bu pilav tepe. Şu gördüğün dağlar da (eliyle işaret ederek )“AĞLAR DAĞI ” derken sesi titriyor. Sebebini soruyorum. “Tabi ki savaşlar” diyor.

Kahvaltıda Türk çayı ve zeytin

Gün aydınlandı aydınlanmak üzere traktörler, insanlar tarlalarına gidiyor. Biz ilk önce Radoviş Şehri’ne sonra da Hamdi öğretmenin yaşadığı Podereş köyüne varıyoruz. Podereş’te sadece iki hane Türk var. Gerisi 150 hane Hıristiyan. Hamdi öğretmen çok bilgili ve Cabbar bir insan. Her iş elinden geliyor. Küçük göletlinde bıyıklı sazan bile yetiştiriyor. İstediği zaman tutuyor ve pişirip ailesi ile taze balık yiyor. Büyük oğlu Üsküp’te Milli Eğitim bakanlığına bağlı bir müdür yardımcısı, küçük oğlu Arif ise orta ağır zihinsel engelli. Meşakkatli anne Madume Hanım 30 yaşındaki oğlunu halen bir bebek gibi bakıyor. Sabah kahvaltısını onunla birlikte hazırlıyoruz. Onlar çay yerine kahveyi tercih ediyorlar. Ben yanımda getirdiğim Türk çayından demleyip, yanımda getirdiğim yağlı sele zeytini çıkarıp, yıkıyorum. Makedonlar Yunanistan’dan gelen saman gibi bir lezzeti olan zeytinleri yiyorlar.( Makedonya’da Türk çayı ve zeytin olmadığını daha önce yaşadığım tecrübe ile öğrenmiş bu sefer hazırlıklı gelmiştim.)

İbrahim öğretmen ve öğrencileri hediyeleri alınca çok mutlu oldular.

Eski Yogoslavya’dan kalma tek sınıflı küçük okul

Kahvaltıda memleketten sohbet ediyoruz. Getirdiğim hediyeleri tek tek takdim ediyorum. Burada tekstil bizden çok pahalı ve makbule geçiyor. Makedonya’da yemek ise tam tersine alabildiğine ucuz. Et ve sebze bizim üçte bir fiyatına. Teşekkürden sonra bir Makedon kahvesi içiyoruz. Bizim Türk Kahvesinden çok çok daha hafif. Bizler gün boyu çay içerken onlar kahve içiyor. Euro Makedonya’da günlük olarak çok kullanılan para birimi. En ücra köşe de bile Euro geçiyor. 1 Euro 60 dinar. Hamdi öğretmen ile kahvaltıdan sonra Radoviş köylerini ziyarete gidiyoruz. Kılavuzlu köyüne gittiğimizde, bizi Bülent hoca karşılıyor. Tek bir sınıf ve küçük bir öğretmen odası. Bina Eski Yogoslavya sosyalizminden kalma. O tek sınıfta birden beşe kadar sınıflar okutuluyor. Yanımızda getirdiğimiz hediyeleri çocuklara dağıtıyoruz. Hocamız Bülent küçük odada kahve pişirirken ben çocuklarla sohbet ediyorum. Vatan, Bayrak nedir? Diye sorduğumda, çok güzel ve duygulu cevaplar aldığımda düğümler boğazıma diziliyor. Okuldan çıkıp köy içinde yürürken herkes “Hoş geldiniz” diyor. Fötr şapkalı elinde bir sopayı kendine saz yapmış yetmişli yaşlarda Şerif abi ile tanışıyoruz. Bize “Hamdi” türküsünü yanık sesinden dinlerken duygulanmamak elde değil. Gün ışığına çıkmamış daha birçok Yörük türküleri biliyor Şerif abi.

Yanık sesi birçok yöresel türküyü bilen şerif abiden öğrenilecek çok türkü var.

İstiklal Marşı hepimizi duygulandırdı

Oradan zor ayrılıyoruz. Alikoç köyü ile Kocalar köyün ortasına kurulmuş olan ilkokulu ziyaret ediyoruz. AliKoç’ ta Kocalar’da Türklerin ve Yörüklerin yaşadıkları büyük köyler. Dördüncü sınıfı okutan Hatice öğretmen ve 5.ncisınıfı okutan İbrahim öğretmenle tanışıyor, “ Kocaeli Melekleri Örüyor” grubunun bizzat kendi elleriyle ördükleri şapka, atkı ve çorapları çocuklara hediye ediyoruz. Mehmet adlı çocuğun okuduğu İstiklal Marşı tüylerimizi diken diken ederken ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Gidip alnından öpüyor ve kutluyorum.

Kılavuzla’da yaşayan bir yörük kızı Sevnur Emin yöresel kıyafetleriyle okula gelmiş.

Köylü Fakir ve Çiftçilik yapıyor

Artık okuldan ayrılma zamanı. Daracık asfalt yolda aşağılara doğru ilerleyerek yörük köylerine veda ediyor, Doğu Makedonya’nın en büyük şehri Usturumca’ya varıyoruz. Usturumca yeni yeni modernleşmeye başlamış bir şehir. Makedonya başbakanı Zaron Zaev başbakan olmadan önce Usturumca Belediye başkanı imiş. Milli Eğitim, Sağlık, nüfus, Bayındırlık bütün bu birimler belediye başkanına bağlı. Makedonya’da Valilik sistemi yok. Belediyeler ve Parlamento var. Zaev Usturumca’nın göbeğine çok büyük ve modern bir alışveriş merkezi kurmuş. Adı GLOBAL. Herkesin buluşma noktası bu büyük modern alışveriş merkezi Global ve Milli kahramanları Goce Dalcev heykeli meydanı. Tarihi mezar taşların temizlenmesi için gerekli malzemeleri bir marketten alıp Çanaklı köyüne varıyoruz. Çanaklı; baba ve dedelerimin doğup, büyüdüğü ve yaşadığı köy. “Potoger Taşına Veda” adlı romanıma konu olan yerler. Gaber ağaçlarıyla kaplı Ograjden dağları eteğine kurulmuş köyde şu an 150 Hristiyan, bir hane Türk ve 10 hane romanın yaşıyor. Köyün tamamı çifti. Tütün ekiyorlar. Tütün fideleri reşatları ekmek için sabahın altısında tarlaların yolunu tutuyor ve öğlen sonra saat ikide işi bırakıp köye evlerine dönüyorlar. Bu fakir insanlar, günlük 300 Dinara (yaklaşık 30 TL) tarlalarda yevmiye ile çalışıyor. Çoğu keçi beslediği gibi sütünden peynir yapıp, oğlaklarını da et olarak satıyorlar. Bir oğlağın fiyatı ise 125-150 TL arasında.

Sabahın yedisinde evlerinin önünde tütün fidelerini, tarlaya dikmek üzere söken köylü kadınları.

Mezarlık balta girmez orman olmuş

Köy mezarlığında küçük bir mescit yapılmış, orada beni Cami dernek sekreteri Sezgin akrabası Enver karşılıyor. Ben Hamdi hocamla yarın sabah sekizde geleceğimden dolayı onlar ise; sabah yedide işe başlayacakları için taşları nasıl temizleyeceklerini tarif ediyorum. Anlaşıp ayrılıyoruz. Sabah mezarlığa geldiğimde işçilerin çalışmadığını görünce şaşırıyorum. Mezarlık bitişiğinde oturan Fatime adlı ablamız karşı çıkıyordu. Hâlbuki benim İştip müftülüğünden gerekli yasal iznim vardı. Kendisi ile uzun uzun konuşup ikna ettim. Yıllardır mezarlığa insan eli değmemiş, mezarlık orman olmuş, çalı çırpıdan içlerine gidilemiyordu. İlk önce mezarlığın içlerine girmemize engel olan ağaç ve dallarını kesmekle başladık. Tarihi taşları örten otları kesmekle devam ettik. Taşları hazine bulur gibi tek tek arayarak, gün ışığına çıkardık. Kimileri kırılmıştı, kimileri yerde toprakla örtülmüş kimileri ise ayakta sapasağlam duruyordu. O Taşları görünce dedelerimin buradan göçü aklıma geldi. 1957 yılın Mart ayında Türkiye’ye göç ederken Kazım dedem başında siyah fötr şapka, beyaz hâkim yaka gömleğinin üzerinde giydiği gri ceketi ile tam bir beyefendi idi. Trende kara kara düşünüyordu, on dört nüfusa nasıl bakacaktı. Türkiye’de arsa yok, ev yok ne yapacaktı? Altmış iki yaşında olmasına rağmen genç, sağlıklı ve dinç gözüküyordu. Kasabada altından yaptırdığı dişler ile “Altın Dişli Kazım ağa” olarak ünlenmiş, bolluğa ve rahatlığa alışmıştı. Zira o bir “AĞA” idi, çalışması ayıp karşılanırdı lakin Türkiye’de çalışmak zorundaydı. Göç ettiği Türkiye’de arsa almak için elindeki paranın yetmeyeceğini biliyor, bu yüzden altın dişlerini istemese de bozdurmaktan başka çaresi olmadığını adı gibi biliyordu. Bu düşünceler aldı beni çok eskilere götürdü. Buraları yazdığım romandan elde ettiğim gelir ile bu mezarlık ve taşlarını onarmam ayrı bir anlam katıyordu, burada bulunmama.

İki gün orman gibi mezarlığın temizliğiyle uğraştıktan sonra üçüncü gün taşların temizlenmesine başladık. Dördüncü gün ise taşları yapıştırmak ve dikmekle devam ettik. Taşlara özel hazırlanmış PVC numaraları yapıştırarak kayıt altına aldık. Tek tek fotoğraflayıp belgeledik. Bu fotoğrafları daha sonra hocalarımızla Türkçeye çevireceğiz. Tarihi mezar taşlarıyla artık işimiz bitmişti.

Mezarlıkta bulunan tarihi taşları onarıp numaralandırarak bir rüyyamı gerçekleştirdim. Geçmişin izinde Makedonya-1 / Nazım ÇELİK