3 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü!

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Edinilen bilgiye göre, ailesiyle dün Paşalimanı mevkisinde denize giden Hüseyin Deniz Demirci (3) oyun oynarken, ailesi denize girdi. Denizden çıkan aile Demirci'yi bulamaması üzerine aramaya başladı. Yapılan arama sonucu Demirci, yakındaki bir villanın havuzunda ölü bulundu. Küçük çocuğun cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Kocaeli'ye götürüldü.