Edinilen bilgiye göre, ailesiyle dün Paşalimanı mevkisinde denize giden Hüseyin Deniz Demirci (3) oyun oynarken, ailesi denize girdi. Denizden çıkan aile Demirci'yi bulamaması üzerine aramaya başladı. Yapılan arama sonucu Demirci, yakındaki bir villanın havuzunda ölü bulundu. Küçük çocuğun cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Kocaeli'ye götürüldü.
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3 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü!
İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz